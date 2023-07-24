Роспотребнадзор выяснил, что омичи стали есть некачественное мясо

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Исследования проводились с применением высокотехнологичных методов контроля. Такой подход позволяет обнаружить в мясной продукции химические вещества, превышающие норму.
Во время исследования, мясных продуктов, не соответствующих требованиям, не выявлено. Однако в сравнении с этим же периодом прошлого года качество мяса ухудшилось.
В пресс-службе роспотребнадзора также сообщают, что в пробах мяса и мясной продукции не обнаружено следов ГМО, превышения содержания антибиотиков и радиоактивных веществ.
В ходе проверок на пяти предприятиях, занимающихся производством, транспортировкой и хранением мяса, были найдены нарушения, среди которых чаще всего встречаются: отсутствие документов, подтверждающих качество мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков (обезличенная продукция), нарушение мытья инвентаря и посуды, несоблюдение личной гигиены персоналом, неудовлетворительное состояние и содержание помещений.
По результатам проверок составлено 5 протоколов на общую сумму 6 000 рублей. Ситуация по обеспечению безопасности мясной продукции остается на контроле Роспотребнадзора.