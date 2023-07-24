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Роспотребнадзор выяснил, что омичи стали есть некачественное мясо

24 июля 2023, 14:40
Фото: 1MI
За 6 месяцев 2023 года было исследовано 455 проб мясной продукции.

Исследования проводились с применением высокотехнологичных методов контроля. Такой подход позволяет обнаружить в мясной продукции химические вещества, превышающие норму.

Во время исследования, мясных продуктов, не соответствующих требованиям, не выявлено. Однако в сравнении с этим же периодом прошлого года качество мяса ухудшилось.

В пресс-службе роспотребнадзора также сообщают, что в пробах мяса и мясной продукции не обнаружено следов ГМО, превышения содержания антибиотиков и радиоактивных веществ.

В ходе проверок на пяти предприятиях, занимающихся производством, транспортировкой и хранением мяса, были найдены нарушения, среди которых чаще всего встречаются: отсутствие документов, подтверждающих качество мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков (обезличенная продукция), нарушение мытья инвентаря и посуды, несоблюдение личной гигиены персоналом, неудовлетворительное состояние и содержание помещений.

По результатам проверок составлено 5 протоколов на общую сумму 6 000 рублей. Ситуация по обеспечению безопасности мясной продукции остается на контроле Роспотребнадзора.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мясо#Роспотребнадзор#Качество
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