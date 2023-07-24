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Торт-гигант, эскимо и огромная банка тушенки. Заработала выставка «АгроОмск-2023»

24 июля 2023, 06:38
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске начала работать выставка «АгроОмск-2023»

Ярмарка будет работать всю неделю.

Сегодня, 24 июля, стартует выставка «АгроОмск-2023» (0+). Традиционно ее проводят в парке на Королева. В первые два дня она будет доступна для представителей сферы АПК, а с 26 июля на нее могут попасть все желающие. Время работы выставки — с 10:00 до 19:00.

«АгроОмск-2023» будет открыта до 30 июля. В этот день, к слову, стоит прийти пораньше, так как выставка закрывается в 17:00. Главная тема ярмарки — импортозамещение.

Фото: правительство Омской области

В день торжественного открытия, 26 июля, гости ярмарки попробуют 100-килограммовый торт-мороженое, огромное эскимо весом около 100 кг, а также две огромные конфеты «Птичье молоко». Помимо этого для омичей приготовят 100-килограммовую банку тушенки. Вход на мероприятие будет свободным, сообщают в правительстве Омской области.

Ранее стало известно, что на День города в Омске выступит бывшая жена нападающего «Авангарда» Ивана Телегина, певица Пелагея. Концерт состоится на Соборной площади перед салютом.

На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Агроомск#Парк На Королева#Выставка#Импортозамещение#Общество#Культура
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На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея
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