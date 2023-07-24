Сегодня, 24 июля, стартует выставка «АгроОмск-2023» (0+). Традиционно ее проводят в парке на Королева. В первые два дня она будет доступна для представителей сферы АПК, а с 26 июля на нее могут попасть все желающие. Время работы выставки — с 10:00 до 19:00.