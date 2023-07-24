Общаемся культурно. Омский рецидивист убил знакомого за брань деревянной булавой

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В Крутинском районном суде рассмотрели уголовное дело 57-летнего местного жителя, который уже не один раз привлекался к уголовной ответственности. Его признали виновным в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Инцидент произошел в марте этого года.
По данным региональной прокуратуры, дело обстояло в рабочем поселке Крутинка в одном из домов по улице Химиков. Мужчина был у знакомого днем в состоянии алкогольного опьянения.
Хозяин дома лежал на кровати в тот момент, когда его гость подошел с деревянной булавой и нанес не меньше трех ударов ему в голову. Он попал в правую височную область. Сельчанин получил травы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Булава́ — короткодревковое ударно-дробящее холодное оружие в виде рукояти с шаровидной ударной частью — навершием.
Нападавший объяснил, что убил знакомого, так как тот оскорбил его, используя маты. Вину в совершении преступления мужчина признал. Прокурор Крутинского района потребовал девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Суд учел позицию гособвинителя и назначил данное наказание. Пока что приговор не вступил в законную силу.
Ранее Город55 писал о конфликте в магазине Нижнеомского района. Одна из покупательниц получила травмы, когда попросила мужчину не материться в общественном месте.