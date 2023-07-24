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Общаемся культурно. Омский рецидивист убил знакомого за брань деревянной булавой

24 июля 2023, 05:56
Фото: Город55
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Омский сельчанин-рецидивист за нецензурную брань убил знакомого деревянной булавой

Мужчине недавно вынесли приговор.

В Крутинском районном суде рассмотрели уголовное дело 57-летнего местного жителя, который уже не один раз привлекался к уголовной ответственности. Его признали виновным в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Инцидент произошел в марте этого года.

По данным региональной прокуратуры, дело обстояло в рабочем поселке Крутинка в одном из домов по улице Химиков. Мужчина был у знакомого днем в состоянии алкогольного опьянения.

Хозяин дома лежал на кровати в тот момент, когда его гость подошел с деревянной булавой и нанес не меньше трех ударов ему в голову. Он попал в правую височную область. Сельчанин получил травы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Булава́ — короткодревковое ударно-дробящее холодное оружие в виде рукояти с шаровидной ударной частью — навершием.

Нападавший объяснил, что убил знакомого, так как тот оскорбил его, используя маты. Вину в совершении преступления мужчина признал. Прокурор Крутинского района потребовал девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд учел позицию гособвинителя и назначил данное наказание. Пока что приговор не вступил в законную силу.

Ранее Город55 писал о конфликте в магазине Нижнеомского района. Одна из покупательниц получила травмы, когда попросила мужчину не материться в общественном месте.

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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Убийство#Суд#Уголовное дело
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