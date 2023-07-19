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В Омске вынесли приговор грабителю-мумие в бинтах из ювелирного магазина

19 июля 2023, 04:18
Фото: Город55
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Его образ для ограбления оказался очень необычным, так что эта история многим запомнилась.

В Ленинском районном суде рассмотрели уголовное дело ранее судимого 41-летнего омича. Его признали виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ) после инцидента в марте этого года. Представители региональной прокуратуры рассказали подробности этой истории.

Установлено, что мужчина ограбил ювелирный магазин. Однако он подошел к делу, можно сказать, креативно и предусмотрел вероятность распознания своей личности. Обмотав лицо бинтам, покупатель заверил продавцов, что получил ожоги. Попросив золотую цепь на просмотр, он надел ее и скрылся. Вес украшения составил больше 20 грамм.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, цепочка стоила порядка 30 тыс рублей. Ее получилось вернуть в ювелирную лавку, она была сдана злоумышленником в ломбард.

Задержанный мужчина полностью признал вину. Ему назначили один год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре. Это означает, что виновный может обжаловать его в случае несогласия.

Отметим, что до этого мужчина уже переодевался в «человека-невидимку». Оставив только прорези для глаз, он маскировался перед ограблением в 2021 году. Однако его образ ни в первый, ни во второй раз не помог при совершении преступления.

Короткая память — длинный бинт. Омич дважды пошел на ограбление в образе «мумии»
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#Новости#Омск#Происшествия#Грабеж#Уголовное дело#Суд#Приговор#Ювелирные украшения#Алина Ясинская
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