Сладкое хобби. Омичка продает коллекцию сахарных пакетиков за круглую сумму

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В Омске появилось необычное объявление. Девушка решила продать коллекцию пакетиков сахара. За общий лот, включающий более 40 брендированных пакетиков из различных заведений общепита, она просит 1000 рублей.
Омичка не была слишком многословной в своем объявлении. Поэтому остается загадкой, когда именно девушка начала собирать сахарные пакетики, почему выбрала столь необычный предмет коллекционирования и решила сейчас выставить коллекцию на продажу.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что омич за 9 млн рублей продает автограф Филиппа Киркорова. Певец расписался на афише цирка, комплектом к ней также идут три билета с концерта Киркорова.