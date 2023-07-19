Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Изображение материала

Сладкое хобби. Омичка продает коллекцию сахарных пакетиков за круглую сумму

19 июля 2023, 05:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за круглую сумму продают коллекцию сахарных пакетиков

Собрать омичка успела более 40 пакетиков с разных заведений.

В Омске появилось необычное объявление. Девушка решила продать коллекцию пакетиков сахара. За общий лот, включающий более 40 брендированных пакетиков из различных заведений общепита, она просит 1000 рублей.

Омичка не была слишком многословной в своем объявлении. Поэтому остается загадкой, когда именно девушка начала собирать сахарные пакетики, почему выбрала столь необычный предмет коллекционирования и решила сейчас выставить коллекцию на продажу.

Коллекция пакетиков с сахаромКоллекция пакетиков с сахаром
Коллекция пакетиков с сахаром
Фото: Скриншот с сайта Авито

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что омич за 9 млн рублей продает автограф Филиппа Киркорова. Певец расписался на афише цирка, комплектом к ней также идут три билета с концерта Киркорова.

Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Сахар#Коллекция#Продажа#Развлечения#Объявление#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Сегодня, 06:19
В здании Омского кадетского корпуса планируют разместить новый казачий корпус
Сегодня, 05:40
Макаленко и Казанин собрали подписи для участия в выборах омского губернатора
Сегодня, 02:47
Третий раз за полгода. В Омске снова подорожал бензин
Сегодня, 04:47
Мэрия Омска назначила представителей в совет директоров гостиницы «Иртыш»
Сегодня, 05:09