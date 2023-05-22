Омскую гостиницу «Иртыш» официально реорганизовали

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:49
Гостиничный комплекс «Иртыш» прямо сейчас переживает реорганизацию. 18 мая муниципальное унитарное предприятие города Омска «ГК „Иртыш“» было преобразовано в акционерное общество с тем же названием. Руководство осталось прежним, владелец 100% акций — омский муниципалитет.
О планах реорганизации гостиницы было известно достаточно давно. Согласно указу президента, к 2025 году все МУПы должны быть реорганизованы в АО или бюджетные учреждение, и «Иртыш» не мог стать исключением. Депутаты Омского городского совета уже одобрили эту реформу.
— Юридически процесс завершен, — рассказал Городу55 заместитель директора гостиницы Алексей Саяпин. — Остались только чисто технические моменты — например, перерегистрация контрольно-кассовых машин. Но это, скажем так, легкие формальности.
Новое акционерное общество имеет уставной капитал в 174,33 млн рублей. Выручка гостиницы за прошлый год составила 79,5 млн, а чистая прибыль — 7 млн рублей.