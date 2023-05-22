Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Изображение материала

Омскую гостиницу «Иртыш» официально реорганизовали

22 мая 2023, 08:46
Фото: 1MI
иллюстрация
МУП превратился в акционерное общество.

Гостиничный комплекс «Иртыш» прямо сейчас переживает реорганизацию. 18 мая муниципальное унитарное предприятие города Омска «ГК „Иртыш“» было преобразовано в акционерное общество с тем же названием. Руководство осталось прежним, владелец 100% акций — омский муниципалитет.

О планах реорганизации гостиницы было известно достаточно давно. Согласно указу президента, к 2025 году все МУПы должны быть реорганизованы в АО или бюджетные учреждение, и «Иртыш» не мог стать исключением. Депутаты Омского городского совета уже одобрили эту реформу.

— Юридически процесс завершен, — рассказал Городу55 заместитель директора гостиницы Алексей Саяпин. — Остались только чисто технические моменты — например, перерегистрация контрольно-кассовых машин. Но это, скажем так, легкие формальности.

Новое акционерное общество имеет уставной капитал в 174,33 млн рублей. Выручка гостиницы за прошлый год составила 79,5 млн, а чистая прибыль — 7 млн рублей.

 

Процесс пошел. В Омске официально началась реорганизация гостиницы «Иртыш»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Гостиницы#МУПы#Город#Новости
Подпишитесь
Квартир дожидаются 412 дольщиков. Два омских долгостроя сдадут до конца 2023 года
Сегодня, 04:35
В здание отеля на Щербанева переехали сразу две компании Фридманов
Сегодня, 10:23
Малолетним убийцам семьи с ребенком из Омской области внезапно смягчили приговор
Сегодня, 09:00
В омском минобре сообщили, сколько баллов нужно по ЕГЭ, чтобы получить 120 тысяч
Сегодня, 07:18
Отголоски Дня Победы. В омском Азово возмутились отсутствием мероприятий на 9 Мая
Сегодня, 09:13