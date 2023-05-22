Омскую гостиницу «Иртыш» официально реорганизовали

О планах реорганизации гостиницы было известно достаточно давно. Согласно указу президента, к 2025 году все МУПы должны быть реорганизованы в АО или бюджетные учреждение, и «Иртыш» не мог стать исключением. Депутаты Омского городского совета уже одобрили эту реформу.