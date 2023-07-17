Инвестировал в «ценные бумаги». Омич перевел телефонным мошенникам 7 млн рублей

Омич рассказал, что ему позвонил неизвестный и предложил заработать на инвестициях в ценные бумаги. Идея мужчине показалась заманчивой и он зарегистрировался на торговой площадке по ссылке от аферистов. Омич пополнил счет на 10 тысяч рублей, а затем еще на 12,5 тысяч, и даже получил небольшую «прибыль». На карту потерпевшего поступило 2500 рублей.