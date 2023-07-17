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Инвестировал в «ценные бумаги». Омич перевел телефонным мошенникам 7 млн рублей

17 июля 2023, 06:45
Фото: Midjourney
Мошенник предложил способ заработка на фондовом рынке

Житель Омска перевел телефонным аферистам около 7 миллионов рублей

Мужчина лишился всех накоплений, а также взял крупный кредит в банке.

В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний работник одной из компаний по переработке мясной продукции. Мужчина попался на уловки телефонных мошенников и лишился 7 млн рублей.

Омич рассказал, что ему позвонил неизвестный и предложил заработать на инвестициях в ценные бумаги. Идея мужчине показалась заманчивой и он зарегистрировался на торговой площадке по ссылке от аферистов. Омич пополнил счет на 10 тысяч рублей, а затем еще на 12,5 тысяч, и даже получил небольшую «прибыль». На карту потерпевшего поступило 2500 рублей.

После этого омич решил вложить еще денег и инвестировал 200 тысяч. В личном кабинете на мошенническом сайте отражалась и предполагаемая прибыль — 20 тысяч долларов. Аферисты по телефону уговорили мужчину взять кредит для получения еще большего дохода, что омич и сделал. Он взял в банке 6,7 млн рублей и перевел мошенникам. Омичу вновь поступила «прибыль» 100 тысяч рублей на банковскую карту.

Когда же потерпевший захотел вывести оставшиеся деньги, мошенники уговорили его вложить еще 90 тысяч, а после заблокировали счет. Чтобы вновь получить доступ к личному кабинету, требовалось внести 5,5 тысяч долларов. На этом шаге потерпевший наконец понял, что его обманули и отправился в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали преступления. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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