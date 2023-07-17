Инвестировал в «ценные бумаги». Омич перевел телефонным мошенникам 7 млн рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний работник одной из компаний по переработке мясной продукции. Мужчина попался на уловки телефонных мошенников и лишился 7 млн рублей.
Омич рассказал, что ему позвонил неизвестный и предложил заработать на инвестициях в ценные бумаги. Идея мужчине показалась заманчивой и он зарегистрировался на торговой площадке по ссылке от аферистов. Омич пополнил счет на 10 тысяч рублей, а затем еще на 12,5 тысяч, и даже получил небольшую «прибыль». На карту потерпевшего поступило 2500 рублей.
После этого омич решил вложить еще денег и инвестировал 200 тысяч. В личном кабинете на мошенническом сайте отражалась и предполагаемая прибыль — 20 тысяч долларов. Аферисты по телефону уговорили мужчину взять кредит для получения еще большего дохода, что омич и сделал. Он взял в банке 6,7 млн рублей и перевел мошенникам. Омичу вновь поступила «прибыль» 100 тысяч рублей на банковскую карту.
Когда же потерпевший захотел вывести оставшиеся деньги, мошенники уговорили его вложить еще 90 тысяч, а после заблокировали счет. Чтобы вновь получить доступ к личному кабинету, требовалось внести 5,5 тысяч долларов. На этом шаге потерпевший наконец понял, что его обманули и отправился в полицию.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали преступления. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».