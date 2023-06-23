Омичка пыталась заработать в интернете и лишилась больше миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В правоохранительные органы обратилась 37-летняя сотрудница колл-центра банка с заявлением о мошенничестве. Женщина перевела аферистам больше 1,1 млн рублей, сообщили сегодня, 23 июня, в пресс-службе омской полиции.
Выяснилось, что потерпевшей в мессенджер пришло сообщение о возможности заработка. Необходимо было оставлять отзывы об отелях в Объединенных Арабских Эмиратах, пройдя по ссылкам. Женщина оставила 4 комментария и заработала 600 рублей. После этого ей поступило предложение о более серьезном заработке — бронировать номера, также якобы для повышения рейтинга отелей. Потерпевшая зарегистрировалась на специальном сайте и в первый день забронировала 30 номеров. Омичка вносила свои деньги, но они тут же ей возвращались с небольшой прибылью. Правда, в виде цифр на виртуальном счете сайта. Вот только вывести деньги из личного кабинета женщине не удалось.
Когда омичка поняла, что попалась на уловки аферистов, то пошла в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».