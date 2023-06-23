Омичка пыталась заработать в интернете и лишилась больше миллиона рублей

Выяснилось, что потерпевшей в мессенджер пришло сообщение о возможности заработка. Необходимо было оставлять отзывы об отелях в Объединенных Арабских Эмиратах, пройдя по ссылкам. Женщина оставила 4 комментария и заработала 600 рублей. После этого ей поступило предложение о более серьезном заработке — бронировать номера, также якобы для повышения рейтинга отелей. Потерпевшая зарегистрировалась на специальном сайте и в первый день забронировала 30 номеров. Омичка вносила свои деньги, но они тут же ей возвращались с небольшой прибылью. Правда, в виде цифр на виртуальном счете сайта. Вот только вывести деньги из личного кабинета женщине не удалось.