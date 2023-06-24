С начала года мошенники дистанционно украли деньги почти у 3 тысяч омичей

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Прокуратура Омской области сообщает, что с начала года в Омской области произошло 2 919 дистанционных хищений. Стоит отметить, что только за прошедшую неделю у 89 омичей украли 499 млн рублей.
Оказалось, что 21 июня у 77-летней омички под предлогом оформления якобы купли-продажи квартиры украли с банковских карт 2,5 млн рублей. Вдобавок в этот же день у 43-летней женщины под предлогом аренды квартиры в Сочи на сайте «Юла» украли с банковской карты 20 тысяч рублей.
Напомним, что в Омске мошенники стали представляться сотрудниками Следственного комитета. Однако сотрудники Следкома никогда не интересуются по телефону персональными данными, банковскими реквизитами, а также не узнают информацию по счетам и картам.