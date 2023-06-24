Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Изображение материала

С начала года мошенники дистанционно украли деньги почти у 3 тысяч омичей

24 июня 2023, 08:47
Фото: Город55
иллюстрация
За прошедшую неделю произошло 89 хищений.

Прокуратура Омской области сообщает, что с начала года в Омской области произошло 2 919 дистанционных хищений. Стоит отметить, что только за прошедшую неделю у 89 омичей украли 499 млн рублей.

Оказалось, что 21 июня у 77-летней омички под предлогом оформления якобы купли-продажи квартиры украли с банковских карт 2,5 млн рублей. Вдобавок в этот же день у 43-летней женщины под предлогом аренды квартиры в Сочи на сайте «Юла» украли с банковской карты 20 тысяч рублей.

Напомним, что в Омске мошенники стали представляться сотрудниками Следственного комитета. Однако сотрудники Следкома никогда не интересуются по телефону персональными данными, банковскими реквизитами, а также не узнают информацию по счетам и картам.

Крик и плач в трубке. Омская пенсионерка в страхе за дочь отдала мошенникам 600 тысяч
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожилая омичка решила продать дачный участок и чуть не лишилась 800 тысяч рублейВопрос «финбезопасности». С начала года телефонные мошенники украли у омичей 270 млнВ Омске будут судить 7 членов ОПГ, укравших у пенсионеров 2,6 млн рублей
#Ксения Карагодина#Телефонные мошенники#Мошенники#Деньги#Уголовное дело#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Кража
Подпишитесь
«Вас обманули». Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:41
На главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завели уголовное дело о мятеже
Сегодня, 05:03
Миллион на инвентаризацию. В Омске решили пересчитать городские дороги
Сегодня, 06:18
В Омске состоится празднование Дня молодежи и общегородского выпускного
Сегодня, 08:28
Экс-директор омского 12 канала назвал предательством действия бойцов ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 08:26
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 08:38