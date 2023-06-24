С начала года мошенники дистанционно украли деньги почти у 3 тысяч омичей

Оказалось, что 21 июня у 77-летней омички под предлогом оформления якобы купли-продажи квартиры украли с банковских карт 2,5 млн рублей. Вдобавок в этот же день у 43-летней женщины под предлогом аренды квартиры в Сочи на сайте «Юла» украли с банковской карты 20 тысяч рублей.