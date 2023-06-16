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Пожилая омичка решила продать дачный участок и чуть не лишилась 800 тысяч рублей

16 июня 2023, 07:05
Фото: Город55
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Мошенники угрожали расправой пенсионерке и ее родственнику.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что 70-летняя омичка чуть не лишилась 800 тысяч рублей, продавая свою недвижимость. Кроме того, пенсионерке и ее родственнику угрожали расправой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что после размещения объявления о продаже дачного участка в Таврическом районе с пенсионеркой связался мошенник. Сначала неизвестный позвонил ее 46-летнему родственнику, который и помог женщине разместить объявление. Мужчина дал номер владелицы якобы покупателю, однако он не стал интересовался никакими деталями, а сразу попросил данные банковской карты для перевода задатка.

Пенсионерке начали приходить коды в смс-сообщениях, которые она продиктовала злоумышленникам. Спустя какое-то время «покупатели» сообщили, что случайно перевели 525 тысяч рублей, и попросили вернуть деньги на их счет. Родственник женщины проверил эту информацию. Выяснилось, что мошенники смогли снять только 29 900 рублей. Остальные переводы заблокировал банк.

В полиции уточнили, что деньги перевели с вклада омички на ее же кредитку. После угроз с требованием вернуть деньги от некого Магомеда, потерпевшие обратились в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают детали транзакций и контакты абонентов сотовой связи.

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