Пожилая омичка решила продать дачный участок и чуть не лишилась 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Управление МВД России по Омской области сообщает, что 70-летняя омичка чуть не лишилась 800 тысяч рублей, продавая свою недвижимость. Кроме того, пенсионерке и ее родственнику угрожали расправой. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Оказалось, что после размещения объявления о продаже дачного участка в Таврическом районе с пенсионеркой связался мошенник. Сначала неизвестный позвонил ее 46-летнему родственнику, который и помог женщине разместить объявление. Мужчина дал номер владелицы якобы покупателю, однако он не стал интересовался никакими деталями, а сразу попросил данные банковской карты для перевода задатка.
Пенсионерке начали приходить коды в смс-сообщениях, которые она продиктовала злоумышленникам. Спустя какое-то время «покупатели» сообщили, что случайно перевели 525 тысяч рублей, и попросили вернуть деньги на их счет. Родственник женщины проверил эту информацию. Выяснилось, что мошенники смогли снять только 29 900 рублей. Остальные переводы заблокировал банк.
В полиции уточнили, что деньги перевели с вклада омички на ее же кредитку. После угроз с требованием вернуть деньги от некого Магомеда, потерпевшие обратились в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают детали транзакций и контакты абонентов сотовой связи.