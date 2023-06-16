Пожилая омичка решила продать дачный участок и чуть не лишилась 800 тысяч рублей

Оказалось, что после размещения объявления о продаже дачного участка в Таврическом районе с пенсионеркой связался мошенник. Сначала неизвестный позвонил ее 46-летнему родственнику, который и помог женщине разместить объявление. Мужчина дал номер владелицы якобы покупателю, однако он не стал интересовался никакими деталями, а сразу попросил данные банковской карты для перевода задатка.