gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Назначение судей

Выбрать дату
2024
Владимир Путин провел два назначения в омских судах
Указом президента новые судьи назначены в Ленинском и Октябрьском районных судах Омска.
13 августа, 14:06
Кинули клич. В районы Омской области нужны два судьи и председатель
Прием документов от кандидатов уже открыт, можно заявлять о своем желании работать.
17 февраля, 11:59
2023
Владимир Путин провел ряд назначений в судах Омской области
9 декабря 2023, 06:06
В Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открылась вакансия судьи
22 ноября 2023, 03:05
Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей суда в Омской области
9 ноября 2023, 02:34
Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы
Апелляционный суд оставил в силе приговор 44-летнего омича по делу о мошенничестве под предлогом замены газовых счетчиков.
10 августа 2023, 09:05
Сроком на 6 лет. В Омске назначили трех новых судей
14 июля 2023, 03:30
Пополнение в рядах. Президент Путин назначил трех судей в Омской области
Глава государства подписал соответствующий указ.
11 мая 2023, 06:24
2022
Президент подписал указ об 11 назначениях судей в Омской области
9 декабря 2022, 03:22
Президент Путин назначил новых судей в Омской области
Президент РФ указом от 7 октября ввел изменения в судействе Омской области.
10 октября 2022, 07:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика