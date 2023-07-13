Омские родители продолжают подавать заявления на прием в первый класс. Как сообщили в департаменте образования, уже принято 14 040 заявок. При этом в первую волну зачисления попал 13 331 ребенок от 6,5 до 7 лет. Остальные — 709 человек — не попали в школы рядом с домом, так как в них уже не оказалось свободных мест.