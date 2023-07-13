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Омским родителям объяснили, что делать при отказе в зачислении в первый класс

13 июля 2023, 08:43
Фото: Город55
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Детям необходимо выбрать школу, в которой еще остались свободные места.

Омские родители продолжают подавать заявления на прием в первый класс. Как сообщили в департаменте образования, уже принято 14 040 заявок. При этом в первую волну зачисления попал 13 331 ребенок от 6,5 до 7 лет. Остальные — 709 человек — не попали в школы рядом с домом, так как в них уже не оказалось свободных мест.

Известно, что в образовательных учреждениях города есть 2 491 место для будущих первоклассников. Руководство школ при отказе должны выдавать список рекомендуемых заведений, куда еще можно подать заявления.

«В случае возникновения трудностей можно обратиться в департамент образования администрации города Омска (ул. Карла Либкнехта, 33) или позвонить по телефонам горячей линии во вторник и четверг с 14:00 до 16:00: ЦАО, КАО — 20-09-59; ЛАО, САО — 25-67-92; ОАО — 20-12-26», — рассказали в пресс-службе администрации Омска.

Также родители могут узнать, сколько осталось свободных мест в первые классы на сайте конкретной школы в разделе «Вакантные места для приема (перевода). Полный список учреждений находится здесь. Подать заявление на прием в школу можно через Госуслуги или прийти в школу с оригиналами необходимых документов.

В депобре уточнили, что заявления будут принимать до тех пор, пока будут свободные места. Крайний срок — 5 сентября 2023 года.

Нет мест. В Омске 709 детям отказали в школах при зачислении в первый класс
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Образование#Дети#Первый класс#Заявление#Родители#Школа#Департамент образования
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