Нет мест. В Омске 709 детям отказали в школах при зачислении в первый класс

В пресс-службе профильного ведомства объяснили, что отказать в зачислении в ту или иную школу могут только в том случае, если нет свободных мест. Законные представители детей могут обратиться с заявлением на поступление в первый класс в любое образовательное учреждение. В общей сложности на 2023/2024 учебный год для будущих первоклассников подготовлено 15 822 места.