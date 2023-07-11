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Нет мест. В Омске 709 детям отказали в школах при зачислении в первый класс

11 июля 2023, 04:48
Фото: Город55
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В Омске 709 первоклассников пойдут не в те школы, куда подавали заявления их родители

В этих образовательных организациях уже нет мест.

Подача заявлений для поступления в первый класс продолжается. По данным на 6 июля, в школы зачислен 13 331 ребенок. Всего же родители подали 14 040 заявлений, рассказали Городу55 в департаменте образования. Таким образом 709 первоклассников пойдут не в те образовательные учреждения, в которые их планировали отдать.

В пресс-службе профильного ведомства объяснили, что отказать в зачислении в ту или иную школу могут только в том случае, если нет свободных мест. Законные представители детей могут обратиться с заявлением на поступление в первый класс в любое образовательное учреждение. В общей сложности на 2023/2024 учебный год для будущих первоклассников подготовлено 15 822 места.

«Информацию о наличии мест в учреждении можно уточнить на сайте школы, в разделе: „Вакантные места для приема (перевода)“. С сайтами школ г. Омска можно ознакомиться на официальном сайте департамента образования в разделе „Сайты ОУ“ по ссылке», — добавили в департаменте.

Омские родители могут при возникновении трудностей получить консультацию в городском депобре. Телефоны для связи: ЦАО, КАО — 20-09-59; ЛАО, САО — 25-67-92; ОАО — 20-12-26.

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#Алина Ясинская#Образование#Новости#Омск#Дети#Заявление#Первоклассник#Школа#Департамент образования
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