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Первый класс

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2024
Как сэкономить на гардеробе школьника: советы омского стилиста
31 августа, 09:24
В первый раз. В Омские школы отправятся более 13 тысяч первоклассников
27 августа, 08:33
В школах Омска для первоклассников осталось меньше 4 тысяч свободных мест
С 1 апреля по 30 июня родители успели подать почти 11 тысяч заявлений на прием в первый класс.
5 июля, 11:11
Пелагея рассказала, что экс-игрок «Авангарда» запретил их дочери выезжать за границу
3 июня, 09:00
Для омских первоклассников закупят брендированные рюкзаки за 20 млн рублей
24 мая, 08:20
2023
Дошли до буквы «Л». Стало известно, в какую школу Омска пойдет больше первоклассников
30 августа 2023, 12:15
Омская прокуратура проверила законность отказов в приеме детей в 1 класс
Не все дети смогут пойти в школы, которые находятся в шаговой доступности.
30 августа 2023, 11:20
Омским родителям объяснили, что делать при отказе в зачислении в первый класс
13 июля 2023, 08:43
В омских школах прошел день открытых дверей для родителей будущих первоклассников
24 марта 2023, 09:39
2022
Продленка в школах Омска: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 год
13 сентября 2022, 10:40
С 1 апреля 2022 года запись в школу в Омске пройдет с нововведениями
8 апреля 2022, 14:12

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