В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области

Младший лейтенант проходил службу в должности командира взвода артиллерийской разведки. У военнослужащего остались пятеро детей. Прощание с Евгением Павловым пройдет 13 июля в городе Тара по адресу улица Чкалова, 48/5 с 9 часов утра.