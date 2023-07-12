В зоне СВО погиб отец пятерых детей из Омской области

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Омской области Евгений Павлов. Об этом сообщили в паблике «Тара360º | Новости Тары» ВКонтакте.
Младший лейтенант проходил службу в должности командира взвода артиллерийской разведки. У военнослужащего остались пятеро детей. Прощание с Евгением Павловым пройдет 13 июля в городе Тара по адресу улица Чкалова, 48/5 с 9 часов утра.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Павлова.