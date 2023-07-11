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Является придомовой территорией. В мэрии Омска ответили о положении спорного киоска

11 июля 2023, 09:23
Киоск появился на проспекте Мира

В мэрии рассказали о спорном положении киоска в Омске, перекрывающего тротуар

Перенести или убрать ларек можно только, если этого захотят собственники помещений многоквартирного дома.

В администрации Омска рассказали, что киоск на проспекте Мира рядом с остановкой «Кристалл», вызвавший недовольства у местных жителей, установлен без нарушений.

«Указанная в вашем обращении территория является придомовой. Решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Для решения вопроса о проведении работ, собственники помещений в указанном многоквартирном доме могут инициировать проведение общего собрания на котором могут рассмотреть данный вопрос» — сообщили в ведомстве.

Ранее на появление ларька обратили внимание местные жители. Омичи рассказали, что киоск перекрывает тротуар и съезд для колясок и посчитали, что торговую точку могли поставить незаконно.

Но и ответ администрации омичей не устроил.

«Люди в очереди стоят, чтоб друг друга пропустить. Там и без ларька тесно было. Молоко из принципа там покупать не буду», — сообщила местная жительница Елена Кондул.
«Город-ларек». Омичи возмутились неожиданному появлению киоска на пешеходной зоне
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#Евгений Игишев#Киоск#Киоски#Ларек#Самострой#Общество#Город#Омск#Омская область
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