Является придомовой территорией. В мэрии Омска ответили о положении спорного киоска

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В администрации Омска рассказали, что киоск на проспекте Мира рядом с остановкой «Кристалл», вызвавший недовольства у местных жителей, установлен без нарушений.
«Указанная в вашем обращении территория является придомовой. Решение данного вопроса относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Для решения вопроса о проведении работ, собственники помещений в указанном многоквартирном доме могут инициировать проведение общего собрания на котором могут рассмотреть данный вопрос» — сообщили в ведомстве.
Ранее на появление ларька обратили внимание местные жители. Омичи рассказали, что киоск перекрывает тротуар и съезд для колясок и посчитали, что торговую точку могли поставить незаконно.
Но и ответ администрации омичей не устроил.
«Люди в очереди стоят, чтоб друг друга пропустить. Там и без ларька тесно было. Молоко из принципа там покупать не буду», — сообщила местная жительница Елена Кондул.