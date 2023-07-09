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«Город-ларек». Омичи возмутились неожиданному появлению киоска на пешеходной зоне

9 июля 2023, 14:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи пожаловались на новый киоск на тротуаре

Горожане полагают, его могли установить незаконно.

Жители Нефтяников сообщают о неприятном «госте» на остановке «Кристалл». «Установили киоск, перекрывающий тротуар и съезд для колясок. Выглядит убого и места стало очень мало», — говорит очевидец в группе «Омск ВК».

Он публикует фотографии с места. Серый киоск действительно стоит на пешеходной зоне вместе с другими подобными объектами.

киоск на Кристаллекиоск на Кристалле
киоск на Кристаллекиоск на Кристалле
киоск на Кристалле
Фото: скриншот группы Омск ВК

Омичи в комментариях выразили негодование из-за ситуацией. Говорят, неудобные киоски появляются во всех частях города. Некоторые пользователи сомневаются, что владелец установил ларек без разрешения. Однако автору поста все же посоветовали обратиться с жалобой в департамент контроля мэрии.

Горожане заметили и соседние киоски, считают, они тоже стоят не по правилам и портят эстетический вид Омска. «Город-ларек. Все этим убожеством заставлено», — резюмировал один из местных жителей.

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#Жалобы#Соцсети#Благоустройство#Киоски#Общество#Город#Новости#Омск
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