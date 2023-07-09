«Город-ларек». Омичи возмутились неожиданному появлению киоска на пешеходной зоне

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Жители Нефтяников сообщают о неприятном «госте» на остановке «Кристалл». «Установили киоск, перекрывающий тротуар и съезд для колясок. Выглядит убого и места стало очень мало», — говорит очевидец в группе «Омск ВК».
Он публикует фотографии с места. Серый киоск действительно стоит на пешеходной зоне вместе с другими подобными объектами.
Омичи в комментариях выразили негодование из-за ситуацией. Говорят, неудобные киоски появляются во всех частях города. Некоторые пользователи сомневаются, что владелец установил ларек без разрешения. Однако автору поста все же посоветовали обратиться с жалобой в департамент контроля мэрии.
Горожане заметили и соседние киоски, считают, они тоже стоят не по правилам и портят эстетический вид Омска. «Город-ларек. Все этим убожеством заставлено», — резюмировал один из местных жителей.