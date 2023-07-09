«Город-ларек». Омичи возмутились неожиданному появлению киоска на пешеходной зоне

Омичи в комментариях выразили негодование из-за ситуацией. Говорят, неудобные киоски появляются во всех частях города. Некоторые пользователи сомневаются, что владелец установил ларек без разрешения. Однако автору поста все же посоветовали обратиться с жалобой в департамент контроля мэрии.