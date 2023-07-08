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В Омской области планируют выпускать беспилотные летательные аппараты

8 июля 2023, 04:19
Фото: Midjourney
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Реализацией проекта занимаются два омских вуза.

В Омске планируют начать выпускать беспилотники. Реализацией проекта занимаются Омский государственный технический университет и Омский государственный аграрный университет. В будущем к производству планируют подключить промышленные предприятия. Подробности 7 июля рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Будем выпускать легкие самолеты и учебные тренажеры вместе с индустриальными и финансовыми партнерами, а также ведущими вузами. В ОмГАУ уже сейчас ведется разработка программного обеспечения для беспилотников, в ОмГТУ можно повысить квалификацию по авиа- и ракетостроению, а на базе Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского можно стать оператором беспилотных авиасистем», — сообщил глава региона.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области с помощью беспилотников начали ловить браконьеров. Летательные аппараты способны засечь любителей незаконной охоты даже ночью, так как оснащены тепловизором.

Браконьеров в Омской области начали ловить с помощью беспилотников
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#Евгений Игишев#Бпла#Беспилотник#Беспилотники#Дрон#ОмГТУ#ОмГАУ#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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