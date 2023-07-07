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Published Сегодня, 04:34

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Перевернулись в кювет. Рано утром в ДТП под Омском умер неизвестный мужчина

7 июля 2023, 04:34
Фото: УМВД РФ по Омской области

На трассе под Омском случилась смертельная авария с опрокидыванием авто

Личность погибшего еще выясняют.

Сегодня рано утром, 7 июля, в Тарском районе произошла смертельная авария. Погибшим оказался мужчина. Сообщение о ДТП полицейские получили в 06:50. Подробности инцидента рассказали в пресс-центре регионального УМВД.

По информации правоохранительных органов, мужчина 1989 года рождения двигался на легковушке Opel Vectra по дороге Омск-Тара. На 283 км он потерял контроль над машиной и вылетел в кювет. Известно, что авто опрокинулось.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Мужчина, сидевший на пассажирском сидении, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его личность пока не установили. Водитель же с полученными травмами был госпитализирован.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Причины и обстоятельства ДТП станут известны позже. Ранее на трассе Тюмень-Омск случилась тяжелая авария с погибшим. Город55 узнал подробности этой трагедии.

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#Новости#Омская область#Происшествия#Смерть#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с погибшим#Смертельная авария#Алина Ясинская
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