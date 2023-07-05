В ДТП на «трассе смерти» в Омской области погиб 35-летний житель Прокопьевска

Напомним, по предварительным данным УГИБДД по Омской области, во вторник, 4 июля, около 13:26 на 555 километре федеральной трассы водитель Volkswagen Jetta вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с фурой Scania, которой управлял 32-летний мужчина. От травм водитель легковушки погиб на месте.