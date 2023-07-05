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В ДТП на «трассе смерти» в Омской области погиб 35-летний житель Прокопьевска

5 июля 2023, 07:41
Фото: УГИБДД по Омской области
Водитель легковушки погиб на месте происшествия
По предварительным данным, погибший водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск, которую за обилие тяжелых аварий прозвали «трассой смерти». Как выяснилось, это ЧП унесло жизнь 35-летнего жителя Кемеровской области.

«Погибшим водителем оказался житель города Прокопьевск Кемеровской области. Что касается водителя большегруза, то он зарегистрирован в городе Минск Республики Беларусь», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Напомним, по предварительным данным УГИБДД по Омской области, во вторник, 4 июля, около 13:26 на 555 километре федеральной трассы водитель Volkswagen Jetta вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с фурой Scania, которой управлял 32-летний мужчина. От травм водитель легковушки погиб на месте.

Сейчас по факту этой аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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