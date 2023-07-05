В ДТП на «трассе смерти» в Омской области погиб 35-летний житель Прокопьевска

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск, которую за обилие тяжелых аварий прозвали «трассой смерти». Как выяснилось, это ЧП унесло жизнь 35-летнего жителя Кемеровской области.
«Погибшим водителем оказался житель города Прокопьевск Кемеровской области. Что касается водителя большегруза, то он зарегистрирован в городе Минск Республики Беларусь», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, по предварительным данным УГИБДД по Омской области, во вторник, 4 июля, около 13:26 на 555 километре федеральной трассы водитель Volkswagen Jetta вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с фурой Scania, которой управлял 32-летний мужчина. От травм водитель легковушки погиб на месте.
Сейчас по факту этой аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.