Омичам рассказали, куда следует звонить в случае ЧП из-за сильного ливня

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По данным синоптиков, в Омской области до конца дня 7 июля и ночью 8 июля местами ожидаются сильные дожди. В администрации города предупредили, что из-за плохой погоды возможны коммунальные аварии, техногенные пожары в частном секторе, обрывы линий электропередач, проблемы с движением транспорта.
В мэрии омичам напомнили телефоны экстренных служб.
ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области — 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101.
Единая дежурно-диспетчерская служба: 78-78-78.
Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что городские коммунальные службы перешли на особый режим работы из-за непогоды.