Омичам рассказали, куда следует звонить в случае ЧП из-за сильного ливня

По данным синоптиков, в Омской области до конца дня 7 июля и ночью 8 июля местами ожидаются сильные дожди. В администрации города предупредили, что из-за плохой погоды возможны коммунальные аварии, техногенные пожары в частном секторе, обрывы линий электропередач, проблемы с движением транспорта.