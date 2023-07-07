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Омичам рассказали, куда следует звонить в случае ЧП из-за сильного ливня

7 июля 2023, 13:46
Фото: 1MI
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Ближайшей ночью в регионе ожидаются дожди, ветер и град.

По данным синоптиков, в Омской области до конца дня 7 июля и ночью 8 июля местами ожидаются сильные дожди. В администрации города предупредили, что из-за плохой погоды возможны коммунальные аварии, техногенные пожары в частном секторе, обрывы линий электропередач, проблемы с движением транспорта.

В мэрии омичам напомнили телефоны экстренных служб.

ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области — 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101.

Единая дежурно-диспетчерская служба: 78-78-78.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что городские коммунальные службы перешли на особый режим работы из-за непогоды.

Коммунальщики в Омске из-за сильного ливня перешли на особый режим работы
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#Евгений Игишев#Мэрия#Ливень#Мощный ливень в Омске#Коммунальные службы#Обь-Иртышское УГМС#Администрация#Общество#Город#Омск#Омская область
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