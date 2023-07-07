Коммунальщики в Омске из-за сильного ливня перешли на особый режим работы

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Городские коммунальные службы в Омске сегодня, 7 июля, из-за ливня перешли на особый режим работы. Сильный дождь с градом и грозой накрыл регион во после обеда.
«Прошу вас, по возможности, минимизировать передвижение по городу. В случае проблемных ситуаций нужно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 78-78-78», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест в свое телеграм-канале.
Читатели Города55 рассказали, что из-за непогоды на перекресте улиц Красный Путь и Фрунзе сегодня перестали работать светофоры.
Омичи также сообщили, что цены на услуги такси из-за дождя выросли в несколько раз. В МЧС предупредили, что непогода сохраниться до кона дня.