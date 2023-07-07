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Published Сегодня, 07:02

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На ремонт дорог в районах Омской области дополнительно выделили еще 42 миллиона

7 июля 2023, 07:02
Фото: телеграм-канал врио губернатора Виталия Хоценко
Стало известно, на какие проекты в первую очередь пойдут средства.

На реконструкцию областных дорог региональное правительство дополнительно выделило еще несколько миллионов из местного бюджета. Как рассказал врио губернатора Виталий Хоценко, на эти цели предусмотрено еще 42,5 млн рублей.

На средства облбюджета будет отремонтирован мост через реку Оша у села Таскатлы Колосовского района. Также в регионе продолжат реконструкцию дороги Исилькуль — Каскат — Кромы — Благовещенка — Юнино.

В областном центре запланированы работы по установке светофора. Его поставят на перекрестке 5-й Кордной и 3-й Молодежной. Кроме того, будет разработан проект дороги по улице Заводская и реконструкции дороги по улице Пригородная.

Ранее Город55 писал о том, что сотрудники ООО «СФ Континент» приступили к ремонту улицы Думской в центре города. Известно, что это омский подрядчик. Согласно заключенному договору, компания должна закончить работы к 1 августа.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко#Строительство#Общество#Ремонт дорог#Реконструкция
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