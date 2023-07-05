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Трюкачей не ждут. В Омске после скейтеров пришлось ремонтировать лестницу у часовни

5 июля 2023, 14:21
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске отремонтировали лестницу на Партизанской, ведущую в Воскресенский сквер

Пока она еще недоступна для пешеходов.

В администрации Омска сообщили о завершении ремонта лестницы на улице Партизанская, где часто можно увидеть большое количество пешеходов. Помимо них здесь делают трюки скейтбордисты и самокатчики, отчего, по наблюдениям сотрудников мэрии, лестничные спуски быстрее приходят в негодность.

Фото: пресс-центр администрации Омска

Так, ступени разрушились на лестнице по улице Партизанская рядом с Серафимо-Алексеевской часовней. Напомним, что она ведет в Воскресенский сквер. Реконструкцией занимались сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Было повреждено шесть ступеней. Коммунальщики заменили на них 11 поломанных бетонных плит.

В пресс-службе администрации уточнили, что как только застынет раствор, лестница вновь будет доступна пешеходам. Пользуясь случаем, представители городской власти попросили юных омичей, отрабатывать трюки на специальных площадках. К слову, одна из них находится в центре рядом с остановкой «Турист».

Однако стало известно, что скейт-площадкой на улице Бударина пользуются не только самокатчики и скейтбордисты. В прошлом месяце здесь заметили молодого водителя на белых «Жигулях». Через пару дней его удалось найти.

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#Алина Ясинская#Город#Новости#Омск#УДХБ#Лестница#Ремонт
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