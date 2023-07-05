Трюкачей не ждут. В Омске после скейтеров пришлось ремонтировать лестницу у часовни

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В администрации Омска сообщили о завершении ремонта лестницы на улице Партизанская, где часто можно увидеть большое количество пешеходов. Помимо них здесь делают трюки скейтбордисты и самокатчики, отчего, по наблюдениям сотрудников мэрии, лестничные спуски быстрее приходят в негодность.
Так, ступени разрушились на лестнице по улице Партизанская рядом с Серафимо-Алексеевской часовней. Напомним, что она ведет в Воскресенский сквер. Реконструкцией занимались сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Было повреждено шесть ступеней. Коммунальщики заменили на них 11 поломанных бетонных плит.
В пресс-службе администрации уточнили, что как только застынет раствор, лестница вновь будет доступна пешеходам. Пользуясь случаем, представители городской власти попросили юных омичей, отрабатывать трюки на специальных площадках. К слову, одна из них находится в центре рядом с остановкой «Турист».
Однако стало известно, что скейт-площадкой на улице Бударина пользуются не только самокатчики и скейтбордисты. В прошлом месяце здесь заметили молодого водителя на белых «Жигулях». Через пару дней его удалось найти.