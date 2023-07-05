Трюкачей не ждут. В Омске после скейтеров пришлось ремонтировать лестницу у часовни

Так, ступени разрушились на лестнице по улице Партизанская рядом с Серафимо-Алексеевской часовней. Напомним, что она ведет в Воскресенский сквер. Реконструкцией занимались сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Было повреждено шесть ступеней. Коммунальщики заменили на них 11 поломанных бетонных плит.