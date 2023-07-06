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«Нет больше нашего одноклассника и друга». Житель Омской области погиб в зоне СВО

6 июля 2023, 02:42
Фото: 1MI
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Житель Черлакского района Омской области погиб при выполнении воинского долга в СВО

Прощание пройдет 7 июля в районном Доме культуры.

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Черлакского района Омской области Евгений Машуков, сообщается в местном паблике ВКонтакте.

Местные жители оставили комментарии с соболезнованиями под постом.

«До сих пор не верится, что нет больше нашего одноклассника и друга. Соболезнуем родным и близким.»
«Женька, ты навсегда останешься в наших сердцах.»

Прощание с военнослужащим пройдет 7 июля в районном Доме культуры с 11:00 до 13:00. Траурный митинг начнется в 13:00.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Машукова.

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