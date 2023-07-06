«Нет больше нашего одноклассника и друга». Житель Омской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:44
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Черлакского района Омской области Евгений Машуков, сообщается в местном паблике ВКонтакте.
Местные жители оставили комментарии с соболезнованиями под постом.
«До сих пор не верится, что нет больше нашего одноклассника и друга. Соболезнуем родным и близким.»
«Женька, ты навсегда останешься в наших сердцах.»
Прощание с военнослужащим пройдет 7 июля в районном Доме культуры с 11:00 до 13:00. Траурный митинг начнется в 13:00.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Евгения Машукова.