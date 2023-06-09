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В зоне СВО погиб 24-летний житель Москаленского района Омской области

9 июня 2023, 08:05
Фото: 1MI
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Прощание с Толкыном Бусурмановым пройдет 10 июня в деревне Нейфельд.

В зоне проведения специальной военной операции 2 июня погиб 24-летний житель Москаленского района Омской области Толкын Бусурманов. Об этом сообщил глава района Александр Ряполов на своей странице ВКонтакте.

«Для семьи и близких людей, своих друзей, Толкын был надеждой и опорой. Вечная память истинному патриоту своей страны, военнослужащему Российской Армии, который встал на защиту нашего народа, мирной жизни, интересов нашей Родины», — выразил соболезнования глава района.

Прощание с военнослужащим пройдет 10 июня в 11:00 в деревне Нейфельд, ул. Центральная д. 9.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Толкына Бусурманова.

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