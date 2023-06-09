В зоне СВО погиб 24-летний житель Москаленского района Омской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:07
В зоне проведения специальной военной операции 2 июня погиб 24-летний житель Москаленского района Омской области Толкын Бусурманов. Об этом сообщил глава района Александр Ряполов на своей странице ВКонтакте.
«Для семьи и близких людей, своих друзей, Толкын был надеждой и опорой. Вечная память истинному патриоту своей страны, военнослужащему Российской Армии, который встал на защиту нашего народа, мирной жизни, интересов нашей Родины», — выразил соболезнования глава района.
Прощание с военнослужащим пройдет 10 июня в 11:00 в деревне Нейфельд, ул. Центральная д. 9.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Толкына Бусурманова.