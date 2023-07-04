Отпуск с последствиями. В Омске осудили рядового, который дважды ушел в самоволку

Военнослужащий решил отдохнуть от службы и пропал 15 ноября. Он пробыл в незаконном отпуске чуть больше месяца. В начале 2023 года, 4 января, он вернулся в воинскую часть. Через три месяца рядового снова начали тяготить служебные обязанности, из-за чего 24 апреля он вновь ушел. На этот раз местом своего отдыха он выбрал Алтайский край.