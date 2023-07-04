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Отпуск с последствиями. В Омске осудили рядового, который дважды ушел в самоволку

4 июля 2023, 03:02
Фото: Город55
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В Омске осудили рядового, который дважды ушел в самоволку

Пока приговор не вступил в законную силу.

В Омском гарнизонном военном суде рассмотрели ситуацию рядового Егора Г. В ноябре прошлого года он самовольно оставил воинскую часть.

Военнослужащий решил отдохнуть от службы и пропал 15 ноября. Он пробыл в незаконном отпуске чуть больше месяца. В начале 2023 года, 4 января, он вернулся в воинскую часть. Через три месяца рядового снова начали тяготить служебные обязанности, из-за чего 24 апреля он вновь ушел. На этот раз местом своего отдыха он выбрал Алтайский край.

В мае, 15 числа, военнослужащий сам прибыл в военный следственный отдел. Недавно суд огласил обвинительный приговор нарушителю. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет условно. Испытательный срок составляет три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Город55 писал о другом рядовом, который также уклонился от военной службы. Воспользовавшись отпуском по болезни, он не вернулся в воинскую часть. Ему также дали условный срок, однако есть ситуации, в которых нарушителям выносят реальное наказание.

В Омске рядовому присудили 7 лет условки за уклонение от службы
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Военнослужащий#Омский гарнизонный военный суд#Приговор#Самовольный уход
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