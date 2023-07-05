Внимание, розыск! Омичка вынесла товар из магазина в детской коляске на 2,5 тысячи

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Полицейские разыскивают омичку, подозреваемую в краже. В правоохранительных органах вчера, 4 июля, рассказали, что женщина сложила продукты питания в детскую коляску и вынесла их из магазина. На кассе она расплатилась только за бутылку воды и пачку влажных салфеток. Инцидент произошел на улице 4-я Поселковая.
Сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей. Омичка попала на запись с камер видеонаблюдения.
В полиции просят всех, кто узнал женщину на видео, сообщить по телефонам: 79-35-02, 8-950-338-05-34 или 102.
Ранее в региональном УМВД рассказали о поиске мужчины, подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Речь идет о Константине Вертелецком 1991 года рождения.