Внимание, розыск! Омичка вынесла товар из магазина в детской коляске на 2,5 тысячи

Полицейские разыскивают омичку, подозреваемую в краже. В правоохранительных органах вчера, 4 июля, рассказали, что женщина сложила продукты питания в детскую коляску и вынесла их из магазина. На кассе она расплатилась только за бутылку воды и пачку влажных салфеток. Инцидент произошел на улице 4-я Поселковая.