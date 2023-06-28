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Омские полицейские разыскивают двух мужчин за кражу денег с чужой карты

28 июня 2023, 09:07
Фото: Город55
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Предполагаемые злоумышленники расплатились картой на сумму 3500 рублей.

Полицейские в Омске разыскивают двух мужчин, подозреваемых в краже денег с чужой банковской карты, сообщили сегодня, 28 июня, в пресс-службе ведомства.

Предполагаемые злоумышленники попали на запись с камер видеонаблюдения. Двое мужчин расплатились картой в магазине «Красное и Белое» на проспекте Мира. В общей сумме они совершили 5 покупок на 3,5 тысячи рублей.

Полицейские просят всех, кто узнал мужчин на фото, сообщить по телефонам: 79-36-02, 8-999-460-68-80 или 102.

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#Евгений Игишев#Полиция#Уголовное дело#Розыск#Розыск по делу#Происшествия#Омск#Омская область
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