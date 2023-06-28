Омские полицейские разыскивают двух мужчин за кражу денег с чужой карты

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Полицейские в Омске разыскивают двух мужчин, подозреваемых в краже денег с чужой банковской карты, сообщили сегодня, 28 июня, в пресс-службе ведомства.
Предполагаемые злоумышленники попали на запись с камер видеонаблюдения. Двое мужчин расплатились картой в магазине «Красное и Белое» на проспекте Мира. В общей сумме они совершили 5 покупок на 3,5 тысячи рублей.
Полицейские просят всех, кто узнал мужчин на фото, сообщить по телефонам: 79-36-02, 8-999-460-68-80 или 102.