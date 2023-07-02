Полиция разыскивает омича без определенного места жительства с татуировкой дракона

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
Полиция объявила в розыск 42-летнего мужчину без определенного места жительства. Его подозревают в хищении чужого имущества и частного дома по улице Семиреченская.
Любопытно, что омича задержали, даже допросили. Но он сумел скрыться от следствия. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим.
Правоохранители говорят об особых приметах: татуировка в виде дракона на левой руке, шрамы и ожоги по всему телу. Фото подозреваемого можно увидеть в официальной группе полиции.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется.