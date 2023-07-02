Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:41

Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Изображение материала

Полиция разыскивает омича без определенного места жительства с татуировкой дракона

2 июля 2023, 05:41
Фото: 1MI
иллюстрация
Его подозревают в хищении имущества.

Полиция объявила в розыск 42-летнего мужчину без определенного места жительства. Его подозревают в хищении чужого имущества и частного дома по улице Семиреченская.

Любопытно, что омича задержали, даже допросили. Но он сумел скрыться от следствия. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Правоохранители говорят об особых приметах: татуировка в виде дракона на левой руке, шрамы и ожоги по всему телу. Фото подозреваемого можно увидеть в официальной группе полиции.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Внимание, розыск! Полицейские ищут омича, подозреваемого в распространении наркотиков
Узнать подробнее
#Уголовное дело#Полиция#Розыск#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Пожар на Волгоградской, массовое отравление детей, новая транспортная схема в Омске
Сегодня, 09:34
Невыносимая жара и грозы. Омичей снова ждет странная погода
Сегодня, 06:25
«Химический ад». Омичи ощутили последствия режима «черного неба»
Сегодня, 04:40
Соревнования 18+. Под Омском прошел заплыв на секс-куклах
Сегодня, 06:23
Пугающие цифры. Сколько пожаров в жилых домах произошло в Омской области в 2023 году
Сегодня, 09:13
«Уберите ее от детей». В Омской области школьница жестоко избила девочку
Сегодня, 03:43