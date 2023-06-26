Два омича украли с витрины три упаковки сыра на 9 тысяч рублей и продали его таксисту

Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, полицейские узнали одного из похитителей. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Советского округа. Злоумышленника задержали у себя дома на улице Андриянова. На допросе он рассказал, что пошел на преступление вместе со своим 42-летним приятелем, также ранее судимым. Они несколько раз подошли к витрине и вытащили товар. Сыр впоследствии продали таксисту за 3 тысяч рублей.