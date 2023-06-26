Два омича украли с витрины три упаковки сыра на 9 тысяч рублей и продали его таксисту

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Два омича украли с витрины три упаковки сыра на сумму 9 тысяч рублей, сообщили 26 июня в пресс-службе омской полиции. Инцидент произошел в продуктовом павильоне на улице 20-го Партсъезда. В правоохранительные органы с заявлением о краже обратилась владелица торговой точки.
Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, полицейские узнали одного из похитителей. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Советского округа. Злоумышленника задержали у себя дома на улице Андриянова. На допросе он рассказал, что пошел на преступление вместе со своим 42-летним приятелем, также ранее судимым. Они несколько раз подошли к витрине и вытащили товар. Сыр впоследствии продали таксисту за 3 тысяч рублей.
«Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ „Кража“. Младший из обвиняемых, инициатор преступления, заключен под стражу, старшему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в полиции.
Оперативники также выяснили, что 33-летний фигурант причастен к еще одному преступлению. Он украл с витрины смартфон стоимость 7 тысяч рублей в торговом комплексе на проспекте Культуры. По этому факту также возбудили уголовное дело.