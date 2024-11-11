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Экстренная эвакуация

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2024
Работают спасатели: из омской «Меги» начали эвакуировать посетителей
11 ноября, 11:12
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт
10 августа, 12:17
Шопинг на вертолете, эвакуация из торгового центра и приближение жары. Омск сегодня
11 июня, 14:33
Из-за ложного срабатывания сигнализации из омской «Меги» эвакуировали посетителей
Сегодня, 11 июня, в торговом центре «Мега» прошла эвакуация, как объяснили в региональном МЧС, причиной стало ложное срабатывание сигнализации.
11 июня, 11:17
ЧС федерального уровня, дефицит медиков и похищение ребенка. Омск сегодня
17 мая, 14:07
Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня
16 мая, 14:45
Пришлось срочно покинуть салон. Омский трамвай задымился прямо во время движения
27 февраля, 13:11
2023
Опаздывающие авиакомпании, проезд за 50 рублей и лжеминирование школы. Омск сегодня
4 октября 2023, 13:44
Названа причина эвакуации Омского аэропорта сегодня утром
5 июля 2023, 05:06
Омичей при необходимости эвакуируют в пределах города на 2 типах автобусов
На случай ЧС омичам готовят 2 типа автобусов — на 20 и на 46 человек. Заручиться развозом при эвакуации планируют максимум за 266 тыс. рублей.
18 января 2023, 09:09
2022
Срочная «эвакуация» и ликвидация «пожара». В ТЦ Омска провели пожарные учения
Эвакуация сотрудников, дым, заполняющий весь этаж, помощь пострадавшим и ликвидация возгорания. Все это продемонстрировали спасатели.
27 октября 2022, 10:11

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