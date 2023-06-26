В Омске эвакуировали сотрудников Роспотребнадзора из-за ложного сообщения

Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области обезвредили «диверсантов». Учения прошил в Марьяновском и Москаленском районах. В них задействовали сотрудников областных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, Правительства Омской области, а также УФСИН и отряд спецназа «Викинг».