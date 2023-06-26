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Published Сегодня, 11:52

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В Омске эвакуировали сотрудников Роспотребнадзора из-за ложного сообщения

26 июня 2023, 11:52
Фото: Предоставлено Городу55
Возле здания Роспотребнадзора скопились силовики и скорая помощь
Сотрудники правоохранительных органов обследовали здание, но ничего опасного не нашли.

Сегодня, 26 июня, омичи заметили скопление автомобилей полиции, Росгвардии и скорой помощи у здания регионального Роспотребнадзора на улице 10 лет Октября.

Как сообщил Городу55 источник в правоохранительных органах, поступило сообщение о минировании здания. Силовики обследовали помещения, но ничего опасного не нашли. Сообщение оказалось ложным.

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Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма — уголовно наказуемое деяние. Санкции предусматривают как крупный штраф, так и реальный срок.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области обезвредили «диверсантов». Учения прошил в Марьяновском и Москаленском районах. В них задействовали сотрудников областных УФСБ, УМВД, СУ СК, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, Омского территориального гарнизона, Правительства Омской области, а также УФСИН и отряд спецназа «Викинг».

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#Евгений Игишев#Роспотребнадзор#Росгвардия#Полиция#Скорая#Минирование#Происшествия#Омская область#Омск
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