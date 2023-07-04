В центре Омска пьяный местный житель напал на двоих прохожих и избил

В правоохранительные органы обратились двое омичей, 39-и и 50-и лет. Они рассказали, что вчера вечером, 3 июля, на улице Партизанской к ним подошел неизвестный молодой человек и без причины полез в драку. Старший из пострадавших упал и ударился головой о вазон. Как позже сообщили медики, у него диагностировали серьезную травму.