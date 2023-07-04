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В центре Омска пьяный местный житель напал на двоих прохожих и избил

4 июля 2023, 08:19
Фото: УМВД России по Омской области
Злоумышленника задержали
Один из пострадавших получил серьезные травмы головы.

В правоохранительные органы обратились двое омичей, 39-и и 50-и лет. Они рассказали, что вчера вечером, 3 июля, на улице Партизанской к ним подошел неизвестный молодой человек и без причины полез в драку. Старший из пострадавших упал и ударился головой о вазон. Как позже сообщили медики, у него диагностировали серьезную травму.

Очевидцы конфликта вызвали полицию и скорую помощь. Злоумышленник с места преступления скрылся, но его по горячим следам задержал экипаж ДПС.

Задержанным оказался 22-летний житель Октябрьского округа. Свои действия он объяснить не мог и сослался на сильное алкогольное опьянение. На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее он уже был судим за кражу и угон автомобиля. На время следствия подозреваемого отправили под домашний арест.

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#Евгений Игишев#Полиция#Уголовное дело#Хулиганство#Драка#Происшествия#Общество#Омская область#Омск
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