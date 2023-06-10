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Продавал талоны третьим лицам. Стали известны подробности конфликта в омском ГИБДД

10 июня 2023, 10:49
Фото: 1MI
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Ранее молодой омич сообщил, что замначальника одного из отделов Госавтоинспекции сломал ему нос.

Стали известны подробности конфликта между омичом и заместителем начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств по УГИБДД по Омской области Максимом Кином. Ранее молодой человек сообщил, что получил перелом носа после общения с сотрудником Госавтоинспекции.

«Предварительно установлено, что 9 июня гражданин 2002 г. р. оформлял талоны на услуги, предоставляемые регистрационным подразделением ГИБДД УМВД России по Омской области, а затем их продавал третьим лицам. В связи с чем, указанные талоны были аннулированы», — рассказали в полиции.

Именно из-за этого и вспыхнул конфликт. По словам потерпевшего, подполковник ударил его головой в нос. Молодой человек обратился в больницу, где ему диагностировали перелом, а затем написал заявление следком.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю
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#Евгений Игишев#Полиция#Травма#Госавтоинспекция#ГИБДД#Драка#Уголовное дело#Происшествия#Омск#Омская область
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