Продавал талоны третьим лицам. Стали известны подробности конфликта в омском ГИБДД

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Стали известны подробности конфликта между омичом и заместителем начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств по УГИБДД по Омской области Максимом Кином. Ранее молодой человек сообщил, что получил перелом носа после общения с сотрудником Госавтоинспекции.
«Предварительно установлено, что 9 июня гражданин 2002 г. р. оформлял талоны на услуги, предоставляемые регистрационным подразделением ГИБДД УМВД России по Омской области, а затем их продавал третьим лицам. В связи с чем, указанные талоны были аннулированы», — рассказали в полиции.
Именно из-за этого и вспыхнул конфликт. По словам потерпевшего, подполковник ударил его головой в нос. Молодой человек обратился в больницу, где ему диагностировали перелом, а затем написал заявление следком.
В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.