Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Для молодого омича визит с жалобой в кабинет Максима Кина, который занимает должность заместителя начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств по УГИБДД по Омской области, что базируется на улице 8-й Ремесленной, закончился визитом в больницу, сломанным носом и заявлением в региональный СК. Рассказываем, как это было.
В редакцию Города55 обратился 20-летний житель Омска Иван А., который рассказал, что сегодня днем прямо в кабинете подполковника полиции Максима Кина ему сломали нос.
«Зашел к нему в кабинет, узнать, почему аннулировали мои талончики, вместо внятного ответа, получил агрессию и удар головой по лицу», — рассказал Городу55 потерпевший.
На аудиозаписи, которую редакции предоставил потерпевший, слышно, как парень стучится, заходит в кабинет и задает вопрос об исчезнувших талонах. В ответ подполковник Кин раздраженно сказал, что он занят. Слово за слово и полицейский перешел уже к откровенным оскорблениям:
«Ты до моих лет доживи, малолетка, 2002 года рождения», — в сердцах выпалил Максим Кин.
Далее пошли непечатные конструкции, посетителя несколько раз послали, предложили обратиться со всеми вопросами в церковь, а затем последовал звук удара.
Иван обратился в больницу, где ему, судя по заключению, которое имеется в распоряжении Города55, диагностировали перелом носа, что уже тянет на средний вред здоровью.
«Он подошел ко мне, и ударил с головы, боль и кровь, я сразу же обратился в больницу и написал заявление в следственный комитет», — пояснил Иван.
По информации источника Города55, в омском СК заявление уже приняли и начали проверку. В свою очередь за комментариями мы обратились в УМВД по Омской области.