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Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю

10 июня 2023, 02:05
Фото: Город55
Потерпевший уже написал заявление в омский СК
Потерпевший, по его словам, попал под гнев сотрудника подразделения, которое занимается регистрацией и осмотром транспортных средств.

Для молодого омича визит с жалобой в кабинет Максима Кина, который занимает должность заместителя начальника Межрайонного отдела государственного технического осмотра и регистрации автомототранспортных средств по УГИБДД по Омской области, что базируется на улице 8-й Ремесленной, закончился визитом в больницу, сломанным носом и заявлением в региональный СК. Рассказываем, как это было.

В редакцию Города55 обратился 20-летний житель Омска Иван А., который рассказал, что сегодня днем прямо в кабинете подполковника полиции Максима Кина ему сломали нос.

«Зашел к нему в кабинет, узнать, почему аннулировали мои талончики, вместо внятного ответа, получил агрессию и удар головой по лицу», — рассказал Городу55 потерпевший.

На аудиозаписи, которую редакции предоставил потерпевший, слышно, как парень стучится, заходит в кабинет и задает вопрос об исчезнувших талонах. В ответ подполковник Кин раздраженно сказал, что он занят. Слово за слово и полицейский перешел уже к откровенным оскорблениям:

«Ты до моих лет доживи, малолетка, 2002 года рождения», — в сердцах выпалил Максим Кин.

Далее пошли непечатные конструкции, посетителя несколько раз послали, предложили обратиться со всеми вопросами в церковь, а затем последовал звук удара.

Иван обратился в больницу, где ему, судя по заключению, которое имеется в распоряжении Города55, диагностировали перелом носа, что уже тянет на средний вред здоровью.

«Он подошел ко мне, и ударил с головы, боль и кровь, я сразу же обратился в больницу и написал заявление в следственный комитет», — пояснил Иван.

По информации источника Города55, в омском СК заявление уже приняли и начали проверку. В свою очередь за комментариями мы обратились в УМВД по Омской области.

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