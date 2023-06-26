Омич сядет в тюрьму на 12 лет за избиение и поджог знакомого

Напомним, что преступление произошло 2 января 2023 года. Подсудимый выпивал вместе со знакомым в Калачинске. Однако во время застолья между ними произошел конфликт. Зуев избил гостя, а потом облил керосином и поджег. После этого потерпевшего госпитализировали, но через пару дней он скончался от обширных ожогов.