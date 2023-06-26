Омич сядет в тюрьму на 12 лет за избиение и поджог знакомого

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщили, что ранее неоднократно судимого Дмитрия Зуева признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, что преступление произошло 2 января 2023 года. Подсудимый выпивал вместе со знакомым в Калачинске. Однако во время застолья между ними произошел конфликт. Зуев избил гостя, а потом облил керосином и поджег. После этого потерпевшего госпитализировали, но через пару дней он скончался от обширных ожогов.