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Омич сядет в тюрьму на 12 лет за избиение и поджог знакомого

26 июня 2023, 13:11
Фото: Город55
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Потерпевший скончался от обширных ожогов.

В пресс-службе СУ СК РФ по Омской области сообщили, что ранее неоднократно судимого Дмитрия Зуева признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что преступление произошло 2 января 2023 года. Подсудимый выпивал вместе со знакомым в Калачинске. Однако во время застолья между ними произошел конфликт. Зуев избил гостя, а потом облил керосином и поджег. После этого потерпевшего госпитализировали, но через пару дней он скончался от обширных ожогов.

Омич из ревности облил свою сожительницу спиртом и поджег
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