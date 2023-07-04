Полет сорван. В Омске из-за течи масла не смог улететь самолет в Уфу

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Вчера утром, 3 июля, в омском аэропорту произошел инцидент с одним из самолетов. На рейсе XAV 9434 возникла непредвиденная ситуация. Экипаж воздушного судна обнаружил проблему на предварительном старте.
Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, самолет Ан-26 отправлялся из Омска в Уфу. Рейс выполнял перевозчик ООО «ЛИАЦ». Примерно в 10:30 по местному времени экипаж обнаружил течь масла. Самолет пришлось отогнать на стоянку.
Ранее Город55 писал о том, что в начале июня рядом с Омской областью обнаружили неопознанный объект. Нечто похожее на радиозонд заметили в Ишимском районе Тюменской области. В этот момент в том месте летел самолет из Омска в Санкт-Петербург.