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Полет сорван. В Омске из-за течи масла не смог улететь самолет в Уфу

4 июля 2023, 02:43
Фото: Город55
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В Омске из-за течи масла не смог улететь самолет в Уфу

После обнаружения неисправности его отогнали на стоянку.

Вчера утром, 3 июля, в омском аэропорту произошел инцидент с одним из самолетов. На рейсе XAV 9434 возникла непредвиденная ситуация. Экипаж воздушного судна обнаружил проблему на предварительном старте.

Как сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT, самолет Ан-26 отправлялся из Омска в Уфу. Рейс выполнял перевозчик ООО «ЛИАЦ». Примерно в 10:30 по местному времени экипаж обнаружил течь масла. Самолет пришлось отогнать на стоянку.

Ранее Город55 писал о том, что в начале июня рядом с Омской областью обнаружили неопознанный объект. Нечто похожее на радиозонд заметили в Ишимском районе Тюменской области. В этот момент в том месте летел самолет из Омска в Санкт-Петербург.

На пути самолета из Омска заметили неопознанный объект
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#Происшествия#Новости#Омск#Самолет#Отмена рейса#Омский аэропорт#Алина Ясинская
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