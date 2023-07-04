Полет сорван. В Омске из-за течи масла не смог улететь самолет в Уфу

Ранее Город55 писал о том, что в начале июня рядом с Омской областью обнаружили неопознанный объект. Нечто похожее на радиозонд заметили в Ишимском районе Тюменской области. В этот момент в том месте летел самолет из Омска в Санкт-Петербург.