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В Омске в очередной раз сменился директор муниципальных кладбищ

В Омске в очередной раз сменился директор муниципальных кладбищ

Вчера, 17:08
Фото: мэрия Омска
Спустя полтора года после назначения предыдущего директора.

В пресс-службе администрации Омска сообщили о смене руководителя муниципального учреждения «Комбинат специальных услуг». Новым руководителем с 1 июля 2022 года стал Сергей Угрюмов.

До назначения он работал в различных предприятиях Омска, а с 2013 года значится исполнительным директором ООО «Сибирская тара».

Предшественницей Угрюмова на этом посту была Ольга Котюргина. Она продолжит работать в учреждении заместителем директора. Котюгина проработала в этой должности с февраля 2021 года. За полгода до ее прихода в учреждении сменилось два руководителя.

Предприятие считается убыточным из-за высокой конкуренции с частными ритуальщиками. «КСУ» предлагали финансово оздоровить к 2025 году.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Назначение#Сергей Угрюмов
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