В Омске в очередной раз сменился директор муниципальных кладбищ

В пресс-службе администрации Омска сообщили о смене руководителя муниципального учреждения «Комбинат специальных услуг». Новым руководителем с 1 июля 2022 года стал Сергей Угрюмов.
До назначения он работал в различных предприятиях Омска, а с 2013 года значится исполнительным директором ООО «Сибирская тара».
Предшественницей Угрюмова на этом посту была Ольга Котюргина. Она продолжит работать в учреждении заместителем директора. Котюгина проработала в этой должности с февраля 2021 года. За полгода до ее прихода в учреждении сменилось два руководителя.
Предприятие считается убыточным из-за высокой конкуренции с частными ритуальщиками. «КСУ» предлагали финансово оздоровить к 2025 году.