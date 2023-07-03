В Омской области больше суток ищут 20-летнюю девушку в серых широких штанах

В Омской области со вчерашнего дня ищут 20-летнюю девушку. Рано утром 2 июля она вышла из дома на улице 1 Мая в поселке Полтавка и исчезла. Известно, что девушка проживает не по этому адресу, а в Омске на улице Дмитриева.