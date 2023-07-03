В Омской области больше суток ищут 20-летнюю девушку в серых широких штанах

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Омской области со вчерашнего дня ищут 20-летнюю девушку. Рано утром 2 июля она вышла из дома на улице 1 Мая в поселке Полтавка и исчезла. Известно, что девушка проживает не по этому адресу, а в Омске на улице Дмитриева.
В поисково-спасательном отряде «ДоброСпас-Омск» рассказали, что в день исчезновения на омичке были серые широкие штаны, белые кроссовки и кепка с надписью «kasadaka». Девочка худощавого телосложения, у нее карие глаза и русые волосы ниже плеч. Рост — 169 см.
Всех, кому известно местонахождение девушки, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или напрямую в полицию по номеру 102.
Обновлено. Добровольцы поисково-спасательного отряда сообщили в 14 часов 3 июля, что омичка была найдена.