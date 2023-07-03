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В Омской области больше суток ищут 20-летнюю девушку в серых широких штанах

3 июля 2023, 06:59
Фото: Город55
иллюстрация
Последний раз ее видела в Полтавском районе.

В Омской области со вчерашнего дня ищут 20-летнюю девушку. Рано утром 2 июля она вышла из дома на улице 1 Мая в поселке Полтавка и исчезла. Известно, что девушка проживает не по этому адресу, а в Омске на улице Дмитриева.

В поисково-спасательном отряде «ДоброСпас-Омск» рассказали, что в день исчезновения на омичке были серые широкие штаны, белые кроссовки и кепка с надписью «kasadaka». Девочка худощавого телосложения, у нее карие глаза и русые волосы ниже плеч. Рост — 169 см.

Всех, кому известно местонахождение девушки, просят звонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или напрямую в полицию по номеру 102.

Обновлено. Добровольцы поисково-спасательного отряда сообщили в 14 часов 3 июля, что омичка была найдена.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Пропал человек#Пропала девушка#Пропала женщина#Доброспас
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