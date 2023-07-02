Сразу три рейса вылетели из Омска с задержкой

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
2 июня в омском аэропорту задержали три утренних рейса. Информация доступна на табло на официальном сайте.
Вылет в Анталью самолетом «Турецких авиалиний» состоялся в 05:02 вместо 04:40. Позже стартовал и борт «Уральских авиалиний». Из Омск в Москву (Домодедово) он отправился в 07:31, хотя должен был в 06:35. Еще одна задержка: самолет компании «Россия» вылетел в Санкт-Петербург (Пулково) в 07:00, по расписанию значилось 06:40.
Об изменениях на других рейсах 2 июля не сообщается. Отметим, в понедельник, 3 числа, не состоится вылет в Минеральные воды в 11:15. Борт должен был приземлиться в Омске в 09:40. Оба отмененных рейса обслуживает компания «Азимут».