Сразу три рейса вылетели из Омска с задержкой

Вылет в Анталью самолетом «Турецких авиалиний» состоялся в 05:02 вместо 04:40. Позже стартовал и борт «Уральских авиалиний». Из Омск в Москву (Домодедово) он отправился в 07:31, хотя должен был в 06:35. Еще одна задержка: самолет компании «Россия» вылетел в Санкт-Петербург (Пулково) в 07:00, по расписанию значилось 06:40.