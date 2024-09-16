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Минеральные воды

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2024
Удобный способ добраться до Кавказа. Из Омска запускают новый рейс
Жители Омской области смогут отправиться на Кавказские Минеральные Воды прямо из Омска. Рейс запускает авиакомпания «Азимут» в октябре.
16 сентября, 09:39
Новый маршрут. С марта из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
8 января, 03:33
2023
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
29 октября 2023, 06:11
В Омском аэропорту произошла задержка сразу семи рейсов
Один рейс и вовсе отменен.
13 августа 2023, 06:24
Отмены и задержки. Что происходит в Омском аэропорту
За сутки задержано три рейса, отменено пять.
23 июля 2023, 05:19
Сразу три рейса вылетели из Омска с задержкой
Один из рейсов 3 июля отменен.
2 июля 2023, 08:33
Четыре смерти на воде за сутки, раздетый ребенок в супермаркете, обрушения в Омске
4 июня 2023, 09:43
Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
Самолеты на курорт начнут летать с 26 марта.
22 марта 2023, 03:23

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