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«Химический ад». Омичи ощутили последствия режима «черного неба»

2 июля 2023, 04:40
Фото: 1MI
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В Омске до обеда 2 июля ввели режим НМУ

Горожане жалуются на неприятный запах в разных частях города.

Местные синоптики второй день подряд объявляют режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе.

Режим НМУ первой степени опасности действует до 11:00 2 июля. Омичи прозвали такое время «черным небом». Традиционно горожане жалуются на неприятные запахи. Этот раз не стал исключением.

«Дианова. Вонь невыносимая! В квартире хоть противогаз надевай. Головная боль и тошнота», — гласит комментарий в группе «Дыши! Омск». Там же говорят про «химический ад» в районе десятилетия.

Напомним, последний раз режим НМУ в Омске объявляли всего сутки назад:

Задохнемся. Омичей предупредили об опасном воздухе
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#Режим нму#Выбросы#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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