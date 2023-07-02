«Химический ад». Омичи ощутили последствия режима «черного неба»

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:44
Местные синоптики второй день подряд объявляют режим неблагоприятных метеоусловий. Это период слабого ветра, когда вредные вещества плохо рассеиваются в воздухе.
Режим НМУ первой степени опасности действует до 11:00 2 июля. Омичи прозвали такое время «черным небом». Традиционно горожане жалуются на неприятные запахи. Этот раз не стал исключением.
«Дианова. Вонь невыносимая! В квартире хоть противогаз надевай. Головная боль и тошнота», — гласит комментарий в группе «Дыши! Омск». Там же говорят про «химический ад» в районе десятилетия.
Напомним, последний раз режим НМУ в Омске объявляли всего сутки назад: