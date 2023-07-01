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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

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Задохнемся. Омичей предупредили об опасном воздухе

1 июля 2023, 05:17
Режим НМУ может продлиться до конца дня
Неблагоприятные погодные условия могут продлиться до конца дня 1 июля.

В Омской области в очередной раз объявили ражим неблагоприятных метеорологических условий.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГУМС.

Отметим, что данное предупреждение действовало до 11 часов по омскому времени, но может продлиться и на весь день.

Добавим, что ранее Город55 рассказал о погоде на ближайшие выходные.

На выходных омичей ждет мощное потепление
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#Василий Попов#Общество#Город#Погода#Экология55#Воздух#Выбросы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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