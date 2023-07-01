Задохнемся. Омичей предупредили об опасном воздухе

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В Омской области в очередной раз объявили ражим неблагоприятных метеорологических условий.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГУМС.
Отметим, что данное предупреждение действовало до 11 часов по омскому времени, но может продлиться и на весь день.
Добавим, что ранее Город55 рассказал о погоде на ближайшие выходные.