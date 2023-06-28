В Омске погорельцам пятиэтажки на Волгоградской предоставят временное жилье

Напомним, что крупный пожар произошел в доме на Левобережье вчера, 27 июня. Возгорание, по предварительной версии, случилось из-за удара молнии. На тушение и устранение последствий сотрудникам МЧС понадобился целый день, к 20 часам они со всем справились. Жильцы дома в это время находились в школе на улице Ватутина, где им приготовили ночлег и организовали горячее питание.