В Омске погорельцам пятиэтажки на Волгоградской предоставят временное жилье

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Администрация города займется организацией временного жилья для потерпевших ущерб от пожара в доме на улице Волгоградской, 8. Соответствующую задачу врио губернатора Омской области Виталий Хоценко озвучил мэру Сергею Шелесту перед началом сегодняшнего заседания правительства.
Глава регионального минтруда Владимир Куприянов должен продумать, как можно материально помочь собственникам квартир, чье имущество полностью или частично уничтожил огонь. Представители профильного министерства будут опираться на объем средств, которые имеются в резервном фонде облправительства.
В минэнерго тем временем будут искать подрядную организацию, которая займется ремонтом квартир и крыши пятиэтажки. Помогать ведомству с этим вопросом будут сотрудники городской администрации.
Напомним, что крупный пожар произошел в доме на Левобережье вчера, 27 июня. Возгорание, по предварительной версии, случилось из-за удара молнии. На тушение и устранение последствий сотрудникам МЧС понадобился целый день, к 20 часам они со всем справились. Жильцы дома в это время находились в школе на улице Ватутина, где им приготовили ночлег и организовали горячее питание.
Прокуратура Кировского округа взяла на контроль работу правоохранительных органов по этому пожару.