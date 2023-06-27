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«На улице не останутся». Омичей из сгоревшего дома оставят на ночь в школе

27 июня 2023, 10:47
Фото: Василий Попов / Город55
Пожар произошел 27 июня в первой половине дня
Для погорельцев организовали горячее питание.

Омичей, эвакуированных при пожаре в доме на улице Волгоградская, разместят на ночь в школе №47. Возгорание произошло сегодня, 27 июня. По предварительным данным, из-за удара молнии загорелся балкон на пятом этаже дома, а затем огонь перекинулся на кровлю.

«При пожаре было эвакуировано 60 человек. Пункты для временного размещения подготовлены. Также видите здесь палатки для приема горячей пищи. Возле дома установлен автобус, чтобы люди могли посидеть отдохнуть. Тем более дождь идет, чтобы не намокли. Люди могут разместиться в школе №47. Там организовано горячее питание. Те, кому нужно где-то переночевать, они на улице не останутся, а будут направлены в места, где можно переночевать», — сообщил Городу55 замглавы Кировского округа Омска Николай Хроленко.

Площадь пожара составила 1800 кв. м. Огнем была охвачена почти вся крыша пятиэтажного здания. Погибших и пострадавших нет.

Ранее местные жители рассказали Городу55, как начался пожар в их доме. По предварительной информации, сгорела одна из комнат.

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#Евгений Игишев#МЧС#Мобильный пункт#ЧП#Происшествия#Омск#Пожар в доме на Волгоградской
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