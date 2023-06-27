«На улице не останутся». Омичей из сгоревшего дома оставят на ночь в школе

Омичей, эвакуированных при пожаре в доме на улице Волгоградская, разместят на ночь в школе №47. Возгорание произошло сегодня, 27 июня. По предварительным данным, из-за удара молнии загорелся балкон на пятом этаже дома, а затем огонь перекинулся на кровлю.