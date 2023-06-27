Дом на Волгоградской в Омске, пострадавший от пожара, пока останется без газа

В доме №8 на улице Волгоградской, который пострадал от пожара, временно отключили газ и электроснабжение. Сегодня, 27 июня, в первой половине дня там вспыхнул пожар на одном из балконов 5 этажа. Одна из комнат обгорела. С балкона огонь перекинулся на кровлю здания. Пожар охватил всю крышу пятиэтажки.