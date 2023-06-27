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Дом на Волгоградской в Омске, пострадавший от пожара, пока останется без газа

27 июня 2023, 11:53
Фото: Василий Попов / Город55
Пока что здание находится под охраной полицейских
Электроэнергию обещают дать по мере возможности.

В доме №8 на улице Волгоградской, который пострадал от пожара, временно отключили газ и электроснабжение. Сегодня, 27 июня, в первой половине дня там вспыхнул пожар на одном из балконов 5 этажа. Одна из комнат обгорела. С балкона огонь перекинулся на кровлю здания. Пожар охватил всю крышу пятиэтажки.

Как сообщил Городу55 замглавы Кировского округа Омска Николай Хроленко, электроэнергию в дом подадут по мере возможности. Газа раньше завтрашнего дня ждать не стоит. Жильцов дома на ночь разместили в школе №47 на улице Ватутина.

Ранее Город55 опубликовал фотографии из квартиры, с которой начался пожар. При тушении огня, со слов очевидцев, водой затопило квартиры с 5-го по 2-й этаж.

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#Евгений Игишев#Омск#Газ#Электричество#Происшествия#Пожар в доме на Волгоградской#Омская область
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