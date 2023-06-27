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Названа предварительная причина пожара в пятиэтажке на Волгоградской в Омске

27 июня 2023, 09:06
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Площадь пожара составила 1800 квадратных метров
Жильцов дома эвакуировали. Их временно разместили в школе №47 на улице Ватутина.

По предварительным данным, пожар в пятиэтажном доме на улице Волгоградская мог начаться из-за удара молнии. Об этом сообщил врио губернатора Омской области в своем телеграм-канале. Виталий Хоценко выехал на место ЧП вместе с мэром города Сергеем Шелестом.

«Поручил администрации города оперативно организовать для жителей дома в ближайшей школе пункт временного размещения, чтобы согреться, а также в случае необходимости предоставить жилье из маневренного фонда. Поставил задачу мэрии и министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Владимиру Юрьевичу Шнипко после ликвидации пожара оценить ущерб и оказать содействие с восстановлением», — добавил глава региона.

Пожар произошел 27 июня в первой половине дня. Загорелся балкон одной из квартир, позже огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Пострадавших и погибших, к счастью, удалось избежать. Жильцов дома эвакуировали. Их временно разместили в школе №47 на улице Ватутина.

Жильцов загоревшегося дома на улице Волгоградская в Омске разместили в школе
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На Левобережье Омска загорелась пятиэтажка на улице Волгоградской
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