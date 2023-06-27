Названа предварительная причина пожара в пятиэтажке на Волгоградской в Омске

Пожар произошел 27 июня в первой половине дня. Загорелся балкон одной из квартир, позже огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Пострадавших и погибших, к счастью, удалось избежать. Жильцов дома эвакуировали. Их временно разместили в школе №47 на улице Ватутина.