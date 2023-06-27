Прокуратура обратила внимание на пожар в доме на Волгоградской в Омске

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сегодня, 27 июня, около 13 часов в пятиэтажном доме на улице Волгоградская, 8 начался пожар. Вскоре огонь быстро перешел на крышу здания и распространился на площади 1 800 кв м. Прокуратура Кировского округа обратила внимание на этот инцидент.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов, чтобы координировать сотрудников правоохранительных органов. На место также выехали врио губернатора Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.
«Вопрос установления причин и обстоятельств распространения пожара находится на контроле прокуратуры», — отметили в пресс-центре надзорного ведомства.
Сотрудники регионального МЧС продолжают тушить пожар. На месте работают 59 спасателей на 14 пожарных машинах. По предварительной информации профильного министерства, пострадавших нет.
Как сообщили Городу 55 в пресс-службе МЧС, эвакуированных жильцов дома временно разместили в школе №47 на улице Ватутина. Им нужно дождаться полной ликвидации пожара, чтобы попасть обратно в квартиры. Известно, что спасателям удалось локализовать возгорание к 13:48, ликвидировать открытое горение — к 14:35.
По предварительным данным, пожар случился из-за удара молнии.