Прокуратура обратила внимание на пожар в доме на Волгоградской в Омске

Как сообщили Городу 55 в пресс-службе МЧС, эвакуированных жильцов дома временно разместили в школе №47 на улице Ватутина. Им нужно дождаться полной ликвидации пожара, чтобы попасть обратно в квартиры. Известно, что спасателям удалось локализовать возгорание к 13:48, ликвидировать открытое горение — к 14:35.