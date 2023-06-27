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Прокуратура обратила внимание на пожар в доме на Волгоградской в Омске

27 июня 2023, 09:18
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром в доме на Волгоградской в Омске

На место вместе с врио губернатора и мэром выехал зампрокурора.

Сегодня, 27 июня, около 13 часов в пятиэтажном доме на улице Волгоградская, 8 начался пожар. Вскоре огонь быстро перешел на крышу здания и распространился на площади 1 800 кв м. Прокуратура Кировского округа обратила внимание на этот инцидент.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов, чтобы координировать сотрудников правоохранительных органов. На место также выехали врио губернатора Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест.

«Вопрос установления причин и обстоятельств распространения пожара находится на контроле прокуратуры», — отметили в пресс-центре надзорного ведомства.

Сотрудники регионального МЧС продолжают тушить пожар. На месте работают 59 спасателей на 14 пожарных машинах. По предварительной информации профильного министерства, пострадавших нет.

Как сообщили Городу 55 в пресс-службе МЧС, эвакуированных жильцов дома временно разместили в школе №47 на улице Ватутина. Им нужно дождаться полной ликвидации пожара, чтобы попасть обратно в квартиры. Известно, что спасателям удалось локализовать возгорание к 13:48, ликвидировать открытое горение — к 14:35.

По предварительным данным, пожар случился из-за удара молнии.

Названа предварительная причина пожара в пятиэтажке на Волгоградской в Омске
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Пожар в доме на Волгоградской#Пожары#Виталий Хоценко#Сергей шелест#Прокуратура Омской области
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