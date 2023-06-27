Появились фото из квартиры, с которой начался пожар в доме на Волгоградской в Омске

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
При пожаре в доме №8 на улице Волгоградская обгорела одна из комнат в квартире на пятом этаже. Именно здесь изначально загорелся балкон. Позже огонь перекинулся на кровлю здания. Огонь охватил практически всю крышу дома.
Из здания эвакуировали около 60 человек. Погибших и пострадавших нет. Но имущество жильцов испорчено. Со слов очевидцев, водой затопило квартиры с 5-го по 2-й этаж.
Окончательную причину пожара еще предстоит выяснить. Жильцов дома на ночь разместят в школе №47 на улице Ватутина. Для них организовали горячее питание.