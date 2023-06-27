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Появились фото из квартиры, с которой начался пожар в доме на Волгоградской в Омске

27 июня 2023, 11:25
Фото: Василий Попов / Город55
Квартиры в пятиэтажке залило до 2-го этажа

При пожаре в доме №8 на улице Волгоградская обгорела одна из комнат в квартире на пятом этаже. Именно здесь изначально загорелся балкон. Позже огонь перекинулся на кровлю здания. Огонь охватил практически всю крышу дома.

Причиной пожара мог стать удар молнииПричиной пожара мог стать удар молнии
Причиной пожара мог стать удар молнииПричиной пожара мог стать удар молнии
Причиной пожара мог стать удар молнии
Фото: Василий Попов / Город55

Из здания эвакуировали около 60 человек. Погибших и пострадавших нет. Но имущество жильцов испорчено. Со слов очевидцев, водой затопило квартиры с 5-го по 2-й этаж.

В подъездах вода стоит на всех этажахВ подъездах вода стоит на всех этажах
Фото: Василий Попов / Город55

Окончательную причину пожара еще предстоит выяснить. Жильцов дома на ночь разместят в школе №47 на улице Ватутина. Для них организовали горячее питание.

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#Евгений Игишев#Омск#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Погорельцы#Происшествия#Пожар в доме на Волгоградской#Омская область
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